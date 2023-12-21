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Türkiye
AA 21.12.2023 04:32

Erzurum'da aydınlatma direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde aydınlatma direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Erzurum'da aydınlatma direğine çarpan tırın sürücüsü yaralandı
[Fotograf: AA]

Gürcistan uyruklu J.K'nin kullandığı tır, Erzurum-Tortum kara yolu Kemerli Kapı mevkisinde kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, yakıt kaçağı olan ve parçaları çevreye dağılan tırın bulunduğu alanda güvenlik önlemi aldı.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

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