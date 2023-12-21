Puslu 0.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 21.12.2023 03:20

Eski damat ve kayınpeder arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Karaman'da Madenşehri köyü muhtarı Durmuş Ali Demir ile eski kayınpederi Hasan Ali Ersoy arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda Demir ve Ersoy ile o sırada yanlarında bulunan Yunus Duranel bıçak darbeleriyle yaralandı.

Eski damat ve kayınpeder arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı
[Fotograf: DHA]

22.30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 2271 Sokakta meydana gelen olayda Durmuş Ali Demir, eski kayınpederi Hasan Ali Ersoy ile telefonla belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından buluşan ikili arasında bıçaklı kavga çıktı. Kavgada Durmuş Ali Demir, Hasan Ali Ersoy ile o sırada yanlarında bulunan Yunus Duranel vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

İhbar üzerine hastane ile olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Tedaviye alınan yaralılardan Demir ile Duranel'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER
Karaman
Sıradaki Haber
Bursa'da kaçak tütüncülere operasyon: 4 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:20
Bursa'da kaçak tütüncülere operasyon: 4 gözaltı
03:18
Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
02:26
Elazığ'da midibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
01:13
Macron İsrail'i, Gazze'yi yerle bir etme veya ayrım gözetmeden sivil halka saldırma fikrine karşı uyardı
01:00
ABD, 2025'te Ay'a gönderilecek astronotlardan birinin başka ülkeden olacağını açıkladı
00:57
Fransa hükümetine, "İsrail ordusundaki 4 bin 185 Fransız askerin savaş suçlarını" incelemesi talebi
Hollanda'da, İsrail'in katlettiği Filistinli çocuklar için yaklaşık 8 bin çift ayakkabı bırakıldı
Hollanda'da, İsrail'in katlettiği Filistinli çocuklar için yaklaşık 8 bin çift ayakkabı bırakıldı
FOTO FOKUS
ABD'nin New Jersey eyaletinde sel, hayatı olumsuz etkiledi
ABD'nin New Jersey eyaletinde sel, hayatı olumsuz etkiledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ