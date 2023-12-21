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Türkiye
DHA 21.12.2023 03:16

Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Adana’nın Ceyhan ilçesinde evinin önünde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Turan Rigan, hayatını kaybetti.

Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti
[Fotograf: DHA]

Saat 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Namık Kemal Mahallesi 58 Sokak'ta meydana gelen olayda evinin önüne park ettiği otomobilinden inen Turan Rigan, kimliği belirsiz kişilerin tabancalı saldırısına uğradı.

Evinin önünde pusuya düşürülen Rigan, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla kanlar içinde yere yığıldı. Saldırının ardından şüpheliler, gecenin karanlığından faydalanarak olay yerinden kaçtı.

Silah sesini duyup dışarı çıkan ve Rigan'ı yerde yaralı halde gören komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Rigan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Rigan'ın cansız bedeni Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor. 

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