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Türkiye
DHA 21.12.2023 00:41

Çanakkale’de motosiklet ve motokuryelere trafik yasağı

Çanakkale’de olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, motokurye, skuter, elektrikli skuterlerin trafiğe çıkışının yasaklandığı duyuruldu.

Çanakkale’de motosiklet ve motokuryelere trafik yasağı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava tahminlerine göre Çanakkale’de bugün sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Bu kapsamda il genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet ve motokuryeler ile elektrikli skuter ve skuterlerin saat 03.00'den başlayarak, saat 18.00'e kadar trafiğe çıkışının yasaklandığı açıklandı.

Çanakkale Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre Çanakkale’nin güneyinde (Bozcaada, Ezine, Ayvacık, Bayramiç) bu gece kuvvetli yağış olması beklenmektedir. Yukarıda belirtilen ilçelerimizde 21 Aralık 2023 Perşembe günü Saat: 03.00’den aynı gün saat: 18.00’e kadar motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkması tedbiren yasaklanmıştır” denildi. 

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