Türkiye
İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı10 Ocak 2020 Cuma 08:23 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 09:00
İstanbul Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit geçiş trafiğine kapatıldı.
İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişleri, geçici olarak durduruldu.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda etkili sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.
Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi
İstanbul'da sis nedeniyle Şehir Hatları'nın bazı seferleri yapılamıyor.
Sabah saatlerinde özellikle Boğaz çevresinde etkili olan sis, deniz ulaşımını aksattı.
Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edilirken kara yollarında da sürücüler yer yer görüş mesafesinin azalması nedeniyle zor anlar yaşadı.
Kaynak: TRT Haber
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