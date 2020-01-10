İstanbul Boğazı'nda kısıtlı görüş nedeniyle gemi geçişleri, geçici olarak durduruldu.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda etkili sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı.

Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi

İstanbul'da sis nedeniyle Şehir Hatları'nın bazı seferleri yapılamıyor.

Sabah saatlerinde özellikle Boğaz çevresinde etkili olan sis, deniz ulaşımını aksattı.

Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edilirken kara yollarında da sürücüler yer yer görüş mesafesinin azalması nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kaynak: TRT Haber