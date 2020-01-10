Türkiye
Hatay'daki uyuşturucu operasyonunda 21 kişi tutuklandı10 Ocak 2020 Cuma 07:52 - Son Güncelleme 10 Ocak 2020 Cuma 07:53
Hatay'da 20 adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 23 kişiden 21’i tutuklandı, ikisi adli kontrol şartıyla bırakıldı.
[Fotoğraf: AA]
İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Nöbetçi sulh ceza hakimliğince 23 şüpheliden 21’i tutuklandı, ikisi adli kontrolle salıverildi.
İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Ocak’ta il genelinde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik soruşturma başlatmış, 23 kişi gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA