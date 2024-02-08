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Türkiye
TRT Haber 08.02.2024 10:08

İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısında gözaltı sayısı 94 oldu

İstanbul Adalet Sarayı'ndaki polis noktasına yönelik terör saldırısıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Saldırıyla bağlantılı olduğu tespit edilen ve gözaltına alınanların sayısı 94'e yükseldi.

İstanbul Adliyesi'ndeki terör saldırısında gözaltı sayısı 94 oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen, terör örgütü DHKP/C'li teröristler Emrah Yayla ve Pınar Birkoç'un Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde polis kontrol noktasına yönelik silahlı saldırı soruşturmasında gözaltı sayıları artıyor.

Soruşturma kapsamında 90 olan gözaltı sayısı, bugün itibarıyla 94'e çıktı.

Çağlayan Adliyesi önünde saldırı girişimi: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Çağlayan Adliyesi önünde saldırı girişimi: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırının ardından yaptığı açıklamada, soruşturma kapsamında 25 ayrı adrese operasyon düzenlendiği ve 40 kişinin gözaltına alındığını bildirmiş, operasyonların devam ettiğini eklemişti.

Öte yandan, adliye çevresinde alınan güvenlik önlemleri kapsamında TOMA ve polis araçları hazır bekletiliyor. Vatandaşların binaya girişleri, polis ve özel güvenlik görevlilerinin sıkı kontrolleri sonrası gerçekleştiriliyor.

Çağlayan Adliyesi önündeki saldırı girişimi kamerada
Çağlayan Adliyesi önündeki saldırı girişimi kamerada

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