Soğuk havaların ardından Mayıs ayı sıcakları bunalttı. Mayıs sıcakları rekorları da beraberinde getirdi.

1927'den beri yapılan ölçümlerde Mayıs ayı içinde en sıcak gün 29 Mayıs 2022 oldu. Geçtiğimiz pazar hava sıcaklığı 34.3 derece ölçüldü. 19 Mayıs 1994'te termometrelere yansıyan 33.5 derece ise daha önceki en yüksek değerdi.

[Fotoğraf: AA]

"95 yılın en sıcak günü oldu"

Değerlendirmelerde bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmini Uzmanı Mühendis Serdar Yıldırım, “1927 yılından beri 95 yılın en sıcak günü oldu. 34.3 olarak ölçüldü" dedi.

Yıldırım, 5 günlük periyotta İstanbul'da yağış beklenmediğini ifade ederek, "İstanbul'da sıcaklıkların önümüzdeki 3 gün boyunca 28 ila 30 derece arasında olması bekleniyor. Parçalı, az bulutlu, hava sıcaklıkları 28-30 derece oluyor. İstanbul'da mevsim rekorları kıracak bir sıcaklık beklenmiyor. Hava sıcaklıklarında azalma olacak, bu sıcaklıktan kurtulacağız" dedi.

[Fotoğraf: AA]

"Güneşin dik geldiği saatlerde sokağa çıkmayın"

Sıcaklıkların olumsuz etkilerinden korunmak için önerilerde bulunan Yıldırım, "Güneşin dik geldiği, özellikle öğle saatlerinde sokağa çıkmamalarını öneriyorum. Özellikle gençlerin, çocukların, yaşlıların, kronik rahatsızlığı olanların güneşin dik geldiği vakitlerde, güneş ışınlarına maruz kalmaması gerekiyor" şeklinde konuştu.