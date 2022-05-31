Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 11:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da tur minibüsü yoldan çıktı: 12 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Kumluca ilçesinde refüjdeki ağaçlarla aydınlatma direğine çarpan tur minibüsündeki 11 turist ve sürücü yaralandı.
Antalya'nın Kemer ilçesindeki bir otelden aldığı Rus turistleri Demre ilçesine götüren Ahmet Ali D.'nin kullandığı tur minibüsü, Ahmet Aliağa Bulvarı'ndaki refüjde bulunan ağaçlara ve aydınlatma direğine çarptı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ile 11 turist, sağlık ekiplerince bölgedeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Etiketler: Antalya Trafik Trafik Kazası
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