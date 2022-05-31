Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 11:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düğünde drifte 36 bin 500 lira ceza
Konya'nın Ereğli ilçesinde düğünde drift yapan 4 sürücüye toplamda 36 bin 500 lira ceza uygulandı.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir düğünde drift yapan otomobillerin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili harekete geçti.
Polis ekipleri, görüntülerden otomobillerin plakalarını tespit ettikten sonra kamera kayıtlarını inceleyerek sürücülere ulaştı.
Tespit edilen 4 sürücüye 36 bin 500 lira ceza uygulanırken, otomobillerin ruhsat sahipleri hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak" suçundan işlem başlatıldı.
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