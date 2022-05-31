İstanbul'un Başakşehir ilçesinde camiye gelen iki hırsız döşenmek için hazırlanan ve 50 bin lira değerinde olduğu belirtilen elektrik kablolarını çaldı.

Güvenlik kameralarını inceleyen Hırsızlık Büro ekipleri, bir araçla camii önüne gelen hırsızların çaldıkları kabloları otomobilin bagajına koyduktan sonra ortadan kayboldukları gördü.

Hırsızların izini süren polis, yapılan operasyonla Anıl Ş. ve Emre Y.'yi Sultangazi'de gözaltına aldı.

Şüphelilerden Anıl Ş.'nin daha önceden 15 kez, Emre Y.'nin ise 14 kez poliste suç kaydının bulunduğu tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.