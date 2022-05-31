Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 09:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da camiden elektrik kablolarını çaldılar
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde camiden elektrik kablolarını çalan iki hırsız, polisin takibiyle yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde camiye gelen iki hırsız döşenmek için hazırlanan ve 50 bin lira değerinde olduğu belirtilen elektrik kablolarını çaldı.
Güvenlik kameralarını inceleyen Hırsızlık Büro ekipleri, bir araçla camii önüne gelen hırsızların çaldıkları kabloları otomobilin bagajına koyduktan sonra ortadan kayboldukları gördü.
Hırsızların izini süren polis, yapılan operasyonla Anıl Ş. ve Emre Y.'yi Sultangazi'de gözaltına aldı.
Şüphelilerden Anıl Ş.'nin daha önceden 15 kez, Emre Y.'nin ise 14 kez poliste suç kaydının bulunduğu tespit edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
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