Mersin'de Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK adına eylem hazırlığında olan ve daha önce de eylem yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, molotofkokteyl ile vatandaşların araçlarını kundaklama planları yapan PKK/KCK üyesi Ö.S. ve D.G., adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.