Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 09:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı
Mersin'de molotofkokteylli eylem hazırlığında oldukları ileri sürülen terör örgütü PKK/KCK üyesi iki kişi gözaltına alındı.
Mersin'de Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK adına eylem hazırlığında olan ve daha önce de eylem yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, molotofkokteyl ile vatandaşların araçlarını kundaklama planları yapan PKK/KCK üyesi Ö.S. ve D.G., adreslerine düzenlenen operasyonda yakalandı.
Etiketler: Mersin Terör Örgütü Terörle Mücadele Terör Saldırısı PKK/YPG PKK/KCK
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