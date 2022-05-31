Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 09:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bartın merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Bartın merkezli Bingöl, Burdur, ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları belirlenen 6 şüphelinin yakalanması için Bartın, Bingöl, Burdur ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi.
Zanlıların evlerindeki aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 5 Hint keneviri, saksıya ekilmiş kenevir tohumu ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan T.Y., F.G., İ.Ç. ve Ş.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Bartın Narkotik Uyuşturucu
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