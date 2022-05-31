Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 09:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
[Fotoğraf: Getty]
Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'nın Kozan ilçesinde emniyet ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçunu işledikleri tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Ev, iş yeri ve araçlarda narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonda M.Y., R.B., T.Ç., E.S., R.M. gözaltına alındı.
Etiketler: Adana Uyuşturucu Narkotik
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