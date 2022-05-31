Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 08:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da FETÖ soruşturması: 15 gözaltı kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün "sivil sorumlular" ile iletişim sağladıkları tespit edilen, 6'sı muvazzaf, 1'i emekli, 5'i daha önce ilişiği kesilmiş asker ile 3'ü mahrem imam olmak üzere toplam 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Zanlıların yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Ankara merkezli 6 ilde operasyon başlatıldı.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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