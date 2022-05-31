Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 06:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da zehir tacirlerine şafak operasyonu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 29 adrese operasyon düzenlendi. Helikopter destekli operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında, Küçükçekmece ve Avcılar'da 36 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 29 adreste yapılan aramalarda çok miktarda uyuşturucu madde bulundu.
Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifade işlemleri için emniyete sevk edilecek.
Etiketler: İstanbul Narkotik Uyuşturucu
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