Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 03:10Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Ankara'nın Keçiören ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 bin uyuşturucu hap ele geçirilidi, 7 kişi gözaltına alındı.
Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.Ö. ve H.A. isimli şüphelilerin Keçiören ilçesinde uyuşturucu hap satışı yaptığında dair ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla 7 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada toplam 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca yakalanan kişilerden M.Ö., H.A. ve Ç.A.'nın 'otomobilden hırsızlık' suçuna karıştıkları tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: Uyuşturucu Ankara
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