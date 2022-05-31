Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, M.Ö. ve H.A. isimli şüphelilerin Keçiören ilçesinde uyuşturucu hap satışı yaptığında dair ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla 7 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada toplam 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Ayrıca yakalanan kişilerden M.Ö., H.A. ve Ç.A.'nın 'otomobilden hırsızlık' suçuna karıştıkları tespit edildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.