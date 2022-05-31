Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 02:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da sis trafiği olumsuz etkiledi
[Fotoğraf: AA]
Adana'da gece saatlerinde etkili olan sis, trafik akışını ve hayatı olumsuz etkiledi.
Hava sıcaklığının 23 derece, nem oranının ise yüzde 95 ölçüldüğü Adana'nın merkez Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde sis etkili oldu.
Sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yerlerde sürücüler yollarda güçlükle ilerledi.
Bazı vatandaşlar ise Seyhan Nehri üzerinde de etkisini gösteren sisi fotoğrafladı.
Etiketler: Adana Hava Durumu
Son Haberler
- 03:46
- 03:35
- 03:31
- 03:12
- 02:49
Sıradaki Haber
Türk kara sularına itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz