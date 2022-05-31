Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 08:10Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
5 ilde FETÖ operasyonu: 16 gözaltı
[Fotoğraf: TRT Haber]
İstanbul merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda, haklarında yakalama kararı çıkarılan 16 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce FETÖ'nün bölge ve sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü, aynı zamanda ByLcok kullancısı olduğu tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Ankara, Bingöl, Bursa ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler arasında KHK ile Kamu görevinden ihraç şahısların olduğu belirlendi. Ayrıca haklarında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce geçmiş dönemlerde gerçekleşen operasyon kapsamında itirafçı şahıslarca verilen beyanların olduğu belirtildi.
Etiketler: FETÖ
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