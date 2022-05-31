Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 09:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Motora giren yılan güçlükle çıkarıldı
[Fotoğraf: İHA]
Bursa’da bir arabanın motor kısmına giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak doğaya bırakıldı.
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde sıcak havanın etkisiyle araba motorunun olduğu bölüme giren yılan panik dolu anlar yaşattı.
Yılanı çıkarmaya çalışan araba sahibi, başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye, motor arasına giren yılanı çıkarmak için çaba harcadı.
Ekipler, uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden çıkardıkları yılanı doğal yaşam alanına bıraktılar.
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