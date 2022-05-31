İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla, merkez Seyhan ilçesindeki bir mısır tarlasında kenevir bitkisi yetiştirildiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, tarlayı dron ile havadan kontrol ederek kenevir bitkisinin ekili olduğu alanı tespit etti. Mısırların arasından geçerek bölgeye ulaşan ekipler, 477 kök Hint keneviri ele geçirdi.

[Fotoğraf: DHA]

Kenevir, dron ile tespit edildi

Polis ekipleri, O.G. ve S.D'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.G, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis kamerasına yansıyan görüntülere göre, ekipler, dron ile mısırların arasında kenevir bitkilerinin ekili olduğu alanı tespit ediyor. Polis daha sonra kenevirleri ekili olduğu alandan söküyor.

[Fotoğraf: DHA]