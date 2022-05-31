Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 10:12Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da aranan 48 kişi yakalandı
[Fotoğraf: TRT Haber]
İstanbul'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 48 hükümlü yakalandı.
İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahılar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve arama kararı olan 48 kişiye operasyon yaptı.
Operasyonda daha önceden tespit edilen adreslere baskın yapıldı.
Baskınlarda 48 hükümlü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlüler cezaevlerine teslim edildi.
Etiketler: İstanbul
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