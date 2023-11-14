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Türkiye
AA 14.11.2023 23:35

İsrail'in "yaralı görüntülerinin sahte olduğu" iddiası yalanlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail'in "Hastanede annesinin yanına koştuğu yaralı Gazzeli gencin görüntülerinin sahte olduğu" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İsrail'in "yaralı görüntülerinin sahte olduğu" iddiası yalanlandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in resmi hesaplarının daha önce belgesel çekimlerinden, kısa filmlerden ve tiyatrolardan alınan görüntüleri, "Gazzeliler sahte görüntü kurguluyor" iddiasıyla servis ettiği hatırlatıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 4 bini çocuk 11 bin 320 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in resmi hesabı hastanedeki yaralı oğlunu görmeye gelen bir kadının ve onun başındaki sargıyı kaldıran gençlerin yer aldığı bir videoyu, 'sahte yaralanma videosu' iddiasıyla servis etmiştir. Görüntüler incelendiğinde, iddianın aksine İsrail bombardımanında yaralanan gencin başındaki sargının, 'yaralarının ciddi olmadığını' göstererek annesini teskin etmek amacıyla kaldırıldığı açıkça görülmektedir. İsrail'in resmi hesabı tarafından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, 'Annesinin yanına koştuğu hastanedeki Gazzeli gencin yaralı olmadığı, yaralanma görüntülerinin sahte olduğu' yönünde iddialar doğru değildir."

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