Deniz Harp Okulu 250 yaşında

Onlar mazisi şanlı zaferlerle dolu Türk bahriyesinin kahramanları...

Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu'nda 250 yıldır deniz subayları yetiştiriliyor.

Okul, Kaptan-ı Derya Cezayirli Gazi Hasan Paşa tarafından 18 Kasım 1773'te Mühendishane-i Bahr-i Hümayun adıyla Kasımpaşa'da kuruldu.

1937 yılından günümüze 11 bin 832 deniz subayı okuldan mezun oldu.

Milli Savunma Üniversitesi deniz harp okulu

18 Kasım 1773'te Mühendishane-i Bahr-i Hümayun adıyla kuruldu.

31 Ağustos 1985'te Tuzla'daki modern tesislerine kavuştu.

1937 yılından günümüze 11 bin 832 deniz subayı mezun oldu.

Kuleli, Heybeliada ve Tuzla'da toplam bin 685 öğrenci eğitim görüyor. Bunların 96'sı 13 dost ve müttefik ülkeden misafir öğrenci.

Deniz Harp Okulu'ndaki öğrenci sayısı

Kuleli 318, Heybeliada 363, Tuzla bin 4 toplam bin 685

Köprüüstü Simülatörü

Öğrenciler, teorik gemicilik bilgilerini uygulamalarla pekiştiriyor. Bu konuda yerli ve milli imkanlarla üretilen köprüüstü simülatöründen yararlanılıyor. Geminin her türlü deniz durumunda ve meteorolojik şartlarda kontrolü, uygulamalı şekilde öğretiliyor.

Deniz Albayı Yavuz Sedef, "Çanakkale Boğazı ve İstanbul Boğazı geçişlerini simüle etmekte ve İzmir, Samsun, Antalya, Odessa, Köstence, Navaroski limanlarını simüle ederek öğrencilerin bu limanlara avara ve aborda eğitimlerini yapmalarını sağlamaktadır" dedi.

Deniz Harp Okulunda 5 mühendislik dalında lisans eğitimi ile birlikte toplam 5 yıl deniz subaylığı eğitimi veriliyor.

Deniz harp okulu öğrencileri, iletişimin kesildiği anlarda bayrak kullanarak gemiler arasında iletişimin nasıl sağlanacağını öğreniyor.

Okulda 129 öğretim üyesi var. 5 milli denizaltı kavramsal tasarım çalışmalarına aktif katkı sağlıyor.

Deniz Kurmay Albayı Emin Yılmaz, "MİL-GEM projesinin karar verme dizayn ve yapım sürecinde görev alan, milli gemilerimizi dünya denizlerinde başarıyla komuta eden tüm subayların deniz harp okulu mezunu olduğunu söylemekten onur ve mutluluk duymaktayız" diye konuşmakta.

Öğrenciler üniversiteler arası yarışmalara da katılıyor

TEKNOFEST 2023'te Jet Motor Tasarımı kategorisindeki yarışmada birincilikleri bulunuyor.

Eğitimlerin yanı sıra sosyal faaliyetler de sürüyor.

Çeşitli sınıflarda 110 yelkenli tekne ve 80 kürekli tekneden oluşan geniş filo sayesinde aynı anda 500 öğrenci deniz eğitimlerine katılabiliyor.

Öğretmen Albay, "Tenis takımı antrenmanlarını kapalı kortumuz ve açık kortumuz olmak üzere haftada 3 gün olmak üzere icra etmektedir" dedi.

