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Savunma
DHA 13.11.2023 16:45

AKSUNGUR 30 bin feet yükseklikte uçuş gerçekleştirdi

TUSAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda AKSUNGUR'un 30 bin feet yükseklikte uçuş gerçekleştirdiği görüntüler paylaşıldı.

Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Aksungur silahlı insansız hava aracı (SİHA), TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) tarafından üretilen TEI-PD170 yerli motorla 30 bin feet'lik yüksekliğe ulaştı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, "İlkleri gerçekleştirmeye devam eden Aksungur, azami uçuş yüksekliğini milli motorla birlikte aştı. TEI tarafından üretilen TEI-PD170 motorlarıyla birlikte havalanan Aksungur, 2 saat 30 dakikalık uçuşunda 30 bin feet'lik yüksekliğe ulaştı. Aksungur böylece, milli imkanlarla üretilen motorla birlikte bir başarıya daha imza attı" denildi.

Şirketin ayrıca, Aksungur'un yerli motorla 40 bin feet'lik yükseklikte uçmasını hedeflediği belirtildi. 

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AKSUNGUR TUSAŞ Yerli ve Milli Teknolojiler SİHA
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AKSUNGUR 30 bin feet yükseklikte uçuş gerçekleştirdi
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