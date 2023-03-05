Sedat Ö. idaresindeki yolcu otobüsü, Isparta-Antalya kara yolunun Dereboğazı mevkiinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, otobüs sürücüsü ve 7 yolcu yaralandı.

Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.