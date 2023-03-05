Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar 12:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da yolcu otobüsü devrildi: 1'i ağır 8 yaralı
Isparta'da yolcu otobüsü devrildi. Meydana gelen kazada otobüs sürücüsü ve 7 yolcu yaralandı. Yolculardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Sedat Ö. idaresindeki yolcu otobüsü, Isparta-Antalya kara yolunun Dereboğazı mevkiinde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, otobüs sürücüsü ve 7 yolcu yaralandı.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: Isparta Trafik Kazası
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