Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar 12:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doğu Akdeniz için sağanak uyarısı
[Fotograf: AA]
Doğu Akdeniz için gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini gösterecek sağanağın Akdeniz'in doğusunda Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimleri ve Kahramanmaraş'ın güneybatısında kuvvetli olması bekleniyor.
Meydana gelebilecek su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Hava Durumu Sağanak Meteoroloji Doğu Akdeniz
Son Haberler
- 13:27
- 13:05
- 13:05
- 12:49
- 12:48
Sıradaki Haber
"Cemre" yarın toprağa düşecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz