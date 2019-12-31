Türkiye
Isparta'da sahte içki üreten kişiye 37 bin 275 lira ceza kesildi31 Aralık 2019 Salı 11:00 - Son Güncelleme 31 Aralık 2019 Salı 11:16
Isparta'da sahte içki ürettiği tespit edilen kişiye 37 bin 275 lira idari para cezası verildi.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmek üzere kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti.
Merkeze bağlı Aliköy köyünde bir eve yapılan operasyonda, sahte alkol üretiminde kullanılan damıtma düzeneği, bir miktar kaçak içki ele geçirildi.
Sahte içkilere el konulan operasyonda, hakkında adli işlem başlatılan 58 yaşındaki S.E'ye 37 bin 275 lira idari para cezası uygulandı.
Kaynak: AA
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