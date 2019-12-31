Isparta İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yılbaşı öncesinde piyasaya sürülmek üzere kaçak içki üretildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Merkeze bağlı Aliköy köyünde bir eve yapılan operasyonda, sahte alkol üretiminde kullanılan damıtma düzeneği, bir miktar kaçak içki ele geçirildi.

Sahte içkilere el konulan operasyonda, hakkında adli işlem başlatılan 58 yaşındaki S.E'ye 37 bin 275 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA