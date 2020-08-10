Haber Giriş: Kaynak: AA
Isparta'da bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesine bağlı bir köy, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Şarkikaraağaç Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Başdeğirmen köyünde COVID-19 vakaları ve vaka temaslı kişilerin sayılarında artış olması nedeniyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından köyde hastalığın yayılmaması için 14 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Alınan karantina kararının uygulaması başladı.
Karantina süresince yasaklara aykırı davranan kişilere idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.
Etiketler: ısparta koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 15:23
Sıradaki Haber
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda günlük yolcu sayısı 61 bine ulaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz