Ağustos ayında dış hat uçuşlarının normale dönmeye başlamasıyla Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısı dün 61 bin 408 kişi olarak gerçekleşti.

Son olarak 1 Ağustos itibarıyla Rusya'nın Pobeda havayollarının da uçuşlara başladığı Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bugün itibariyle 33 iç hat ve 45 dış hat noktasına uçuş gerçekleştiriliyor.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle 28 Mart’ta uçuşlara geçici olarak kapatılan Sabiha Gökçen Havalimanı, salgının kontrol altına alınıp, normalleşme adımlarının atılmasıyla 1 Haziran’da iç hat uçuşlarına, 12 Haziran’da da dış hat uçuşlarına yeniden açılmıştı.