Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'nin birçok şehrinde ek tedbirler alınmaya devam ediyor.

Isparta Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, temizlik, maske, mesafe konusuna dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Kentin giriş çıkışlarında tüm araçlarda izolasyon kuralının ihlal edilip edilmediğinin kontrol edileceği vurgulanan açıklamada, kent merkezindeki Kaymakkapı Meydanı, Hükümet, Çayboyu, 6 Mart Atatürk, Cumhuriyet ve Mimar Sinan caddelerinde; kafeler bölgesi, pazar yerleri, açık ve kapalı otobüs duraklarında bekleme ya da hareket halinde sigara içilmesinin yasaklandığı kaydedildi.