İlçedeki bir lisenin öğrencilerinden bazılarında, yemeğin ardından mide bulantısı ve kusma şikayetleri başladı.

Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istenmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, 12 öğrenciyi kent merkezindeki Isparta Şehir Hastanesine ve Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk etti.

Hastanelerde tedaviye alınan öğrencilerden serum takviyesi yapılmasının ardından taburcu edilenler olurken, bazı öğrenciler ise gözlem altında tutuluyor.

Öğrencilerin dışarıdan yedikleri çiğköfte nedeniyle gıda zehirlenmesi yaşadığı değerlendiriliyor.

Atabey İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin yemeklerinden numune alarak inceleme başlatırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de konuyla ilgili idari soruşturma başlatacağı ifade edildi.