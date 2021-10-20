Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çalışmaları tüm hızıyla süren ve stabilize çalışmaları tamamlanan, bordürleri çekilen bulvarda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bulvarda yer alan DSİ kanalı üzerinde Salim Çelik ve eşi Bağdat Çelik’e ait eski bir evin bulunduğunu ve bu evin 2019 yılında yıkılarak aileye yeni bir ev yapıldığını hatırlatan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Evin yıkımı gerçekleşinceye kadar bulvar yıllarca açılamadı” dedi.

Göreve geldikleri ilk günden bu yana problem oluşturan bu tip yapıların mülk sahipleriyle karşılıklı anlaşılarak yıkıldığını ve sorunların bir bir çözüme kavuşturulduğunu belirten Başdeğirmen, “Salim amcamızın evini de yıkmak için o gün konuşmuştuk. Kendisine yeni bir ev yaptık, çok memnun oldu. Böylelikle bu yolu açabildik. Kendisinin bize büyük katkısı var, teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Altyapıları güçlü yolları vatandaşların hizmetine sunmaktan dolayı mutlu olduklarını aktaran Şükrü Başdeğirmen, bulvarda bisiklet yolunun da olacağını belirterek yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şu an çalışmaların devam ettiği bulvarın, şehrin ihtiyacı olan en önemli arterlerden birisi olduğuna değinen Başkan Başdeğirmen, Mehmet Tönge Mahallesi Alt Geçidi'nin tamamlanmasıyla birlikte üniversite batı kampüsü-Adliye ve üniversite batı kampüsü-Gölcük yolu arasında kesintisiz ulaşımın sağlanacağını dile getirdi.