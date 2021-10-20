D-100 yan yolda otomobiliyle seyreden Sühendan K, motosiklet sürücüsü Mehmet Salim B. ile trafikte tartıştıktan sonra bir akaryakıt istasyonuna girdi.

Aracı takip eden motosiklet sürücüsü, arabadan indiği sırada kadın sürücüye saldırdı. Akaryakıt istasyonundakiler olaya müdahale etti. Bir yandan da polis ve sağlık ekibine haber verildi.

Kadın hastaneye kaldırıldı

Darbedilen kadın sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Saldırgan Mehmet Salim B. de gözaltına alındı. Sühendan K., hastanedeki müdahalenin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

"Kadın olduğunu bilmiyordum"

Kadını darbeden Mehmet Salim Bilici, olay anını şu sözlerle anlattı:

"Motosikletle peşinden benzinliğe girdim. Ne yapıyorsun diyecektim. Arabadan indi, üstüme geldi. Ben de saldıracak diye gardımı aldım. Kavga ettik ama ben kesinlikle kadın olduğunu bilmiyordum. Kadın olduğunu bilsem asla böyle bir şey yapmazdım. Kendisinden özür diliyorum."

Saldırgan tutuklandı

Hakkında 'kasten yaralama' suçundan işlem yapılan şüpheli Mehmet Salim B., sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.