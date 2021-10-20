Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da 150 kilogram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 150 kilo 500 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Fatsa ilçesinde belirlenen eve operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, 150 kilo 500 gram esrar, 1 dijital terazi ile uyuşturucu kurutma amaçlı birer vantilatör ve fanlı ısıtıcı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Uyuşturucu
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