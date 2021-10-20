Ordu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Fatsa ilçesinde belirlenen eve operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 150 kilo 500 gram esrar, 1 dijital terazi ile uyuşturucu kurutma amaçlı birer vantilatör ve fanlı ısıtıcı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.