Haber Giriş: 20 Ekim 2021 Çarşamba 14:41Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Elektrikli bisikletiyle kaza yapan kişi otobüsün altında can verdi
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'da kontrolünü kaybettiği elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu arkadan gelen özel halk otobüsünün altında kalan Hindistan asıllı Türk vatandaşı Sam Baman İrani, yaşamını yitirdi.
Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi'nde elektrikli bisikletiyle seyreden Hindistan asıllı Türk vatandaşı Sam Baman İrani, dengesini kaybederek yere düştü.
Bu sırada arkadan gelen özel halk otobüsü, İrani'nin üzerinden geçti. Yaralanan İrani, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Otobüs şoförü A.S. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Sam Baman İrani'nin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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