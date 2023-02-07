Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İskenderun'da yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Pınarbaşı Caddesi'ndeki bir binanın enkazında AFAD koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, Eyüpsultan Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri enkaz altında kalanlar olduğunu tespit etti.

Ekiplerin çalışması sonucu anne ve oğlu depremden saatler sonra yaralı çıkartıldı.

Annenin isminin Feride, oğlunun adının Doruk olduğu belirlendi. Bilinçleri açık olan iki kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.