Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 11:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
İskenderun'da yıkılan binanın enkazında kalan anne oğul kurtarıldı
[Fotograf: İHA]
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan bir binanın enkazından anne ve oğlu yaralı kurtarıldı.
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından İskenderun'da yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Pınarbaşı Caddesi'ndeki bir binanın enkazında AFAD koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, Eyüpsultan Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri enkaz altında kalanlar olduğunu tespit etti.
Ekiplerin çalışması sonucu anne ve oğlu depremden saatler sonra yaralı çıkartıldı.
Annenin isminin Feride, oğlunun adının Doruk olduğu belirlendi. Bilinçleri açık olan iki kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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