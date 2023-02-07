Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, depremden etkilenen illerde 3 bin 400 kişiye vagonlarda konaklama imkanı sağlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'da temin ettiğimiz vagonlarla 3 bin 400 vatandaşımıza konaklama imkanı sağlandı" sözleri yer aldı.

[Fotoğraf: DHA]