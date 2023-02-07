Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 10:57Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Deprem bölgesinde 3 bin 400 kişiye vagonlarda konaklama imkanı
[Temsili fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Diyarbakır, Elazığ ve Malatya’da vagonlarla 3 bin 400 kişiye konaklama imkanı sağlandı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, depremden etkilenen illerde 3 bin 400 kişiye vagonlarda konaklama imkanı sağlandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Diyarbakır, Elazığ ve Malatya'da temin ettiğimiz vagonlarla 3 bin 400 vatandaşımıza konaklama imkanı sağlandı" sözleri yer aldı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Raylı Sistem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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