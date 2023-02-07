Türkiye, uzun yıllardır yaşadığı en büyük deprem ile sarsıldı. 10 ilde binlerce bina yıkıldı, yüzlerce artçı sarsıntı ile deprem etkisini sürdürüyor.

Türkiye'nin yaklaşık olarak 7'de birinde etkisini gösteren büyük depremin açtığı yaraları sarmak için ekipler zamanla yarışıyor.

Tüm Türkiye'den profesyonel ekipler deprem bölgelerindeki çalışmaya destek olmak için seferber oldu.

Kent merkezi ve ilçelere, arama kurtarma çalışmasının yürütülmesi amacıyla AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Depremin en yoğun hissedildiği illerden biri de Hatay...

Antakya'da Devlet Hastanesi yıkıldı, çok sayıda bina enkaza dönüştü.

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay'da kurtarılan 98 kişinin, TCG İskenderun gemisiyle İskenderun'dan Mersin'e tahliye edildiğini açıkladı. Ayrıca 1 fırkateyn, 2 korvet, 2 karakol gemisi de İskenderun'a görevlendirildi.

Yaşanan şiddetli sarsıntıların büyük bir yıkıma yol açtığı kentte, 600 Konutlar bölgesinde sıralı binaların çoğu yıkıldı. Yollarda da çatlaklar oluştu.

Bazı vatandaşların enkaz alanların ortasında kalan halı saha gibi spor tesislerine sığındığı görüldü.

Yakınları enkaz altına olanlar ise kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyor. Ekipler, bölgedeki binaların boşaltılması için sık sık uyarı yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

Anne ve 6 aylık bebeği 29 saat sonra enkazdan çıkarıldı

Hatay'ın Odabaşı Mahallesi'nde, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde yıkılan binanın enkazından 30 yaşındaki Hülya Yılmaz ve 6 aylık bebeği Ayşe Vera Yılmaz, 29 saat sonra sağ çıkarıldı.

Anne Yılmaz ve bebeği tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da enkazdan 1'i çocuk 4 kişi kurtarıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkılan 3 binanın enkazından 1'i çocuk 4 kişi depremden yaklaşık 24 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı.

Ekipler, binanın çevresindeki 5 katlı Yalım Apartmanı'ndaki çalışmalarda 26 yaşındaki Kubilay Özer'e, Akgül Apartmanı'ndaki kurtarma çalışmasında da Nejla Baygül'e aynı saatlerde ulaştı.

Depremden yaklaşık 30 saat sonra enkaz altından kurtarılan Özkan hastaneye kaldırıldı.

Aynı anda 5 kişi daha hayata tutundu

Atatürk Bulvarı'ndaki çöken binalarda jandarma ekipleri ve korucuların da katıldığı çalışmalar kapsamında, aynı saatlerde iki enkazdan bir kadın ve erkek sağ olarak kurtarıldı.

Odabaşı Mahallesi 75. Yıl Bulvarı'ndaki Zeytunlu Apartmanı'ndan ses geldiğini belirleyen ekipler, yığınların altındaki 65 yaşındaki Hatice Özkan'a ulaştı.

Başka bir enkazdan da kollarından engelli Cemil Keser, enkaz altından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Aynı saatlerde Uğur Mumcu Bulvarı’ndaki 7 katlı Mahmut Karakaş Apartmanı'ndan 55 yaşındaki Ferit Güzeloğlu'na sağ olarak ulaştı.

Bölgeye sevk edilen iş makineleri yardımıyla arama kurtarma çalışmaları sürüyor.