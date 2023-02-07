Kızılay Kan Merkezi ile Cumhuriyet Meydanı'nda oluşturulan mobil istasyona gelen çok sayıda kişi kan vermek için müracaat etti. Burada, kan vermek isteyenlere çay ve kek ikram edildi.

Bağışçı Gamze Gezer, gazetecilere, daha önceden de benzer kampanyalara kan bağışı yaparak destek verdiğini söyledi.

Bu depremin bir felaket olduğunu dile getiren Gezer, "Yine bağış için buradayım, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum, ölenlere rahmet diliyorum. Çok büyük bir acı yaşadık. Tüm Türkiye aynı duyguları hissediyor. Çok büyük bir felaketin içindeyiz." dedi.

Büşra Çanlı ise "Çok zor bir süreç geçiyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bir tek kişiye can olabilmek için burada kan bağışı yapıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Asuman Dilbaz da Türkiye'nin büyük bir felaketten geçtiğini belirtti.

Herkesin elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştığını anlatan Dilbaz, "Yaralılarımıza Allah şifa versin, hayatını kaybeden vatandaşlarımız için ise başımız sağ olsun diyorum." diye konuştu.