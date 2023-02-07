Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 09:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Depremzedeleri arayarak kandıran 2 şüpheli yakalandı
[AA (Arşiv)]
Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalan depremzedeleri arayarak dalga geçen 2 şüpheli İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttükleri sanal devriye kapsamında, bazı kişilerin bir sosyal medya platformunda, depremzedeleri telefonla arayarak dalga geçtikleri konuşmaları paylaştıklarını tespit etti.
Ekipler, düzenlenen eş zamanlı operasyonla kimliklerini belirledikleri 18 yaşından küçük M.B. ile Y.S'yi bulundukları adreslerde yakaladı.
Operasyon kapsamında 2 cep telefonu ve 1 bilgisayara el konuldu.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
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