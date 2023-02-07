Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 09:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Özel harekat polisleri Gaziantep'te 2 kişiyi enkazdan çıkardı
[Fotograf: AA]
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te kurtarma çalışmalarına katılan özel harekat polisleri, enkaz altından 1'i çocuk 2 kişiyi kurtardı.
Gaziantep kent merkezinde depremde çöken bir binadaki kurtarma çalışmalarına özel harekat polisleri de destek verdi.
Özel harekatçılar, bina enkazından ses alınması üzerine 1'i çocuk 2 kişiyi boşluktan çıkarmayı başardı.
Kurtarma anları çevredekiler tarafından görüntülendi.
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