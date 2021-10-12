Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarında işe yerleştirme vaadiyle mağdur ve müştekilerden haksız menfaat temin ettikleri belirlenen 14 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, Ankara, Mersin, Adana ve Kayseri'deki adreslerde arama, yakalama ve gözaltı kararı verildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyonda, 13 kişi yakalandı.