Akarsudan alınan toprak elekten geçiriliyor. Altın tanecikleri bir bir ortaya çıkıyor.

Bu görüntüler, Uludağ'ın eteklerinden..

Altın avcısı Emre Aydın, hafta sonları soluğu dere yatağında alıyor.

Önce dere yatağındaki toprağı kazıyor. Kabasını makineden geçiyor. Ardından tortuyu elekte dikkatle inceliyor.

Yarım kilo altın çıkardı

Bu işe 6 yıl önce hobi olarak başladığını belirten Aydın şunları söyledi:

"Derelerde arıyordum küçük küçük tane tane. Böyle zebil halinde denk geldi. Bu altın, doğada her yerde bulunuyor zaten. Tabii kaynağın değeri de çok önemli. Günde en çok bulduğumuz 10-15 grama yanaştık. 6 sene içinde 500 gramı devirdim."

Hobi amaçlı altın avcılığı

Altın avcılarının sayısı tahminlerin üzerinde.

Derelerde hobi amaçlı altın aranmasıyla ilgili yasal bir düzenleme bulunmuyor.

Altın avcıları otomatik elek sayesinde günde 1,5 ton toprağı işleyebiliyor.