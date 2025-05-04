Irak'ın kuzeyinden acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Hakurk Operasyon bölgesinde arama faaliyeti yapan Uzman Çavuş Önder Özen el yapımı mayına bastı.

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Özen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.