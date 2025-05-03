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Türkiye
AA 03.05.2025 12:42

Van'da rüzgar çatılara zarar verdi

Van'da etkili olan şiddetli rüzgar, bazı ev ve iş yerlerinin çatılarına zarar verdi.

Van'da rüzgar çatılara zarar verdi
[Fotograf: AA]

Kentte dün akşam başlayan ve gece etkisini artıran rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Edremit ilçesinde Şabaniye ve Süphan mahallelerinde şiddetli rüzgar nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatıları uçtu.

Van'da rüzgar çatılara zarar verdi

Elektrik tellerinin de zarar gördüğü mahallelerde Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yola düşen çatı parçalarını ve kırılan ağaç dallarını topladı.

Van'da rüzgar çatılara zarar verdi

Evinin çatısı zarar gören Rıdvan Can, dün gece şiddetli rüzgarın etkili olduğunu söyledi.

Çatının tamamının uçtuğunu belirten Can, "Çatı parçaları bahçeye düştü. Evimiz hasar gördü. Şiddetli rüzgardan dolayı korktuk. Çocuklar sabaha kadar uyuyamadı. Herhangi bir yaralanma olmadığı için şükrediyoruz." dedi.

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