Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt dışında terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesine bugün hava harekatı düzenlendi.
Harekatta, üs bölgesine saldırı hazırlığı içinde olan silahlı 7 terörist etkisiz hale getirildi.
Irak kuzeyi Gara bölgesine 30 Eylül 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığı içinde olan silahlı yedi bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. pic.twitter.com/cu2IthER7X— TSK (@TSKGnkur) 30 Eylül 2018
Kaynak: TRT Haber