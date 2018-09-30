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Irak'ın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında, üs bölgesine saldırı hazırlığında olan silahlı 7 terörist etkisiz hale getirildi.

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Irakın kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yurt dışında terör operasyonlarına kararlılıkla devam ediyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Gara bölgesine bugün hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, üs bölgesine saldırı hazırlığı içinde olan silahlı 7 terörist etkisiz hale getirildi.


Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Türk Silahlı Kuvvetleri, terörist, Irak'ın kuzeyi, hava harekatı, Genelkurmay Başkanlığı, gara
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