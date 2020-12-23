Haber Giriş: 23 Aralık 2020 Çarşamba 16:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
İpsala Sınır Kapısı'nda 12 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısı'nda tırların dorsesinde yapılan aramada 12 düzensiz göçmen yakalandı.
İhbarı değerlendiren polis ekipleri, yurt dışına çıkmak için İpsala Sınır Kapısı önünde sırada bekleyen iki tırın dorsesinde arama yaptı.
Aramada, dorse içerisinde yüklerin arasında saklanan 5'i kadın, 12 sığınmacı yakalandı.
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresine gönderildi.
Etiketler: Suriyeli Sığınmacı
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