İhbarı değerlendiren polis ekipleri, yurt dışına çıkmak için İpsala Sınır Kapısı önünde sırada bekleyen iki tırın dorsesinde arama yaptı.

Aramada, dorse içerisinde yüklerin arasında saklanan 5'i kadın, 12 sığınmacı yakalandı.

Sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresine gönderildi.