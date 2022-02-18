Bornova ilçesi Kızılay Mahallesi 472 Sokak'ta bir firma inşaat için iki gün önce temel kazısı başlattı.

Sevgi Gül'e ait bitişik 2 katılı binanın temelinde toprak kayması oluşması üzerine durum inşaat firmasına bildirildi.

Bölgeye gelen ekipler, bitişik binanın temelinde güvenlik önlemleri almaya başladı.

Devam eden çalışmalar esnasında binanın temelinde göçük meydana geldi.

Çalışanların uyarılarıyla bina sakinleri tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri bölgeyi güvenlik şeridiyle kapatırken, itfaiye ekipleri yaptıkları kontrollerin ardından binayı mühürledi.