Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 00:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kadıköy'de 4 araç çarpıştı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dört aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde D-100 kara yolu Göztepe istikametine giden panelvan, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce hafif ticari araca, ardından da İETT otobüsü ve otomobille çarptı.
Kazada, sürücü Muharrem G. ve bir yolcu panelvanda sıkıştı.
İtfaiye ekiplerince çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları iyi.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Harem istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Araçlar kaldırıldıktan sonra trafik normale döndü.
Etiketler: 112 Acil Çağrı Merkezi İstanbul İtfaiye Trafik Trafik Kazası
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